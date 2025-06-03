Посол США в Анкаре: Трамп достиг предела своего терпения в конфликте на Украине
У президента США Дональда Трампа «закончилось» терпение в отношении сроков урегулирования конфликта России и Украины, однако четырехсторонняя встреча с участием США и Турции возможна, сообщил в интервью телеканалу NTV посол США в Турции Том Баррак.
«В целом, нельзя сказать, что он [Трамп] очень терпелив. С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы», – подчеркнул посол.
Баррак отметил, что встреча должна быть «очень содержательной», а участие Турции позволит сузить круг вопросов, которые лидерам нужно обсудить для достижения оптимального решения, которое устроит всех.
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Диалог продолжался более часа на русском языке. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Глава МИД Турции Хакан Фидан успел до начала переговоров провести отдельную беседу с министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавил делегацию страны, а затем выступил с речью непосредственно перед стартом переговоров.
По итогам встречи стороны договорились об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров.