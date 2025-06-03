Посол США в Анкаре: Трамп достиг предела своего терпения в конфликте на Украине

По итогам встречи стороны договорились об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров.