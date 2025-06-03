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Посол США в Анкаре: Трамп достиг предела своего терпения в конфликте на Украине

Ведомости

У президента США Дональда Трампа «закончилось» терпение в отношении сроков урегулирования конфликта России и Украины, однако четырехсторонняя встреча с участием США и Турции возможна, сообщил в интервью телеканалу NTV посол США в Турции Том Баррак.

«В целом, нельзя сказать, что он [Трамп] очень терпелив. С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы», – подчеркнул посол.

Баррак отметил, что встреча должна быть «очень содержательной», а участие Турции позволит сузить круг вопросов, которые лидерам нужно обсудить для достижения оптимального решения, которое устроит всех.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Диалог продолжался более часа на русском языке. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Глава МИД Турции Хакан Фидан успел до начала переговоров провести отдельную беседу с министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавил делегацию страны, а затем выступил с речью непосредственно перед стартом переговоров.

По итогам встречи стороны договорились об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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