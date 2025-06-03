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Путин обсудит с правительством технологический суверенитет

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 4 июня в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной темой обсуждения станет обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. С докладом по этому вопросу выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Также будут рассмотрены текущие вопросы», – добавили в Кремле.

30 мая Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались вопросы здравоохранения. Глава государства тогда подчеркнул важность обеспечения суверенитета и безопасности России в части производства и доступности лекарственных препаратов.

5 марта основной темой совещания президента с кабмином стала борьба с мошенничеством. Тогда дополнительные меры защиты граждан обсуждались на нескольких уровнях. Докладывали президенту глава Центробанка Эльвира Набиуллина, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко и генпрокурор Игорь Краснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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