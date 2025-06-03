Путин обсудит с правительством технологический суверенитет
Президент РФ Владимир Путин 4 июня в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Основной темой обсуждения станет обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. С докладом по этому вопросу выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
«Также будут рассмотрены текущие вопросы», – добавили в Кремле.
30 мая Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались вопросы здравоохранения. Глава государства тогда подчеркнул важность обеспечения суверенитета и безопасности России в части производства и доступности лекарственных препаратов.
5 марта основной темой совещания президента с кабмином стала борьба с мошенничеством. Тогда дополнительные меры защиты граждан обсуждались на нескольких уровнях. Докладывали президенту глава Центробанка Эльвира Набиуллина, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко и генпрокурор Игорь Краснов.