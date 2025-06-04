Глава Пентагона Хегсет не будет присутствовать на саммите НАТО в июне
Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на саммите стран НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что глава Пентагона также не будет подключаться ко встрече в формате видеоконференции. Он прибудет в Брюссель только вечером 25 июня, после того как завершится заседание контактной группы по Украине.
Agence France-Presse сообщал, что в итоговой декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе. Такое решение объяснили стремлением избежать разногласий.
26 мая стало известно, что страны НАТО на июньском саммите могут принять решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.