Кремль подтвердил атаку Киевом Крымского моста

Кремль подтвердил атаку Киевом Крымского мостаОбъект не получил повреждений
Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы Украины действительно совершили атаку на Крымский мост. Однако повреждений объекта не было.
«Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», – подчеркнул представитель Кремля.
Вчера спецслужбы Украины заявили о якобы успешной атаке на Крымский мост. На фоне этого движение по мосту несколько раз приостанавливалось, но вскоре возобновлялось.