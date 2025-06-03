Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Причины не указаны. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.23 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Рано утром 3 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно приостанавливали. Оно возобновилось в 9:00 мск.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 3 июня ориентировочно до 16.00 мск в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с применением различных видов оружия.