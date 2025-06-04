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Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации пенсионеров

Ведомости

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому граждане старше 60 лет смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Срок такой службы составит 1 год при условии годности по состоянию здоровья. Подразумевается добровольное заключение контракта.

3 июня стало известно, что по итогам повторных медицинских комиссий, прохождение которых было признано обязательным для украинских граждан, признанных ограниченно годными до 4 мая, 93% мужчин признали годными для службы. Если жители не придут на повторную процедуру добровольно, полиция будет доставлять их в военкоматы принудительно.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили с февраля 2022 г., затем она неоднократно продлевалась. Изначально на фронт призывали мужчин от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 г. запустило проект «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи, но этот план «провалился», как писала газета The Wall Street Journal.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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