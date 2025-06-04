Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации пенсионеров

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили с февраля 2022 г., затем она неоднократно продлевалась. Изначально на фронт призывали мужчин от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 г. запустило проект «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи, но этот план «провалился», как писала газета The Wall Street Journal.