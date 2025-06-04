Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации пенсионеров
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому граждане старше 60 лет смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
Срок такой службы составит 1 год при условии годности по состоянию здоровья. Подразумевается добровольное заключение контракта.
3 июня стало известно, что по итогам повторных медицинских комиссий, прохождение которых было признано обязательным для украинских граждан, признанных ограниченно годными до 4 мая, 93% мужчин признали годными для службы. Если жители не придут на повторную процедуру добровольно, полиция будет доставлять их в военкоматы принудительно.
Всеобщую мобилизацию на Украине объявили с февраля 2022 г., затем она неоднократно продлевалась. Изначально на фронт призывали мужчин от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 г. запустило проект «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи, но этот план «провалился», как писала газета The Wall Street Journal.