Путин проведет заседание по поддержке русского языка и языков народов России

В феврале Госдума приняла закон о защите русского языка. Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Законопроект был внесен еще осенью 2022 г.