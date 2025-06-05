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Путин проведет заседание по поддержке русского языка и языков народов России

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Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, Путин выступит с вводным словом из Ново-Огарева. На встрече также будут советник президента и председатель совета Елена Ямпольская и помощник главы государства Владимир Мединский.

Заседание совета приурочено к предстоящему дню русского языка. Ожидается, что на встрече обсудят выполнение поручений президента по вопросам поддержки русского языка и языков народов России, а также представят презентации различных инициатив.

В частности, гендиректор общества «Знание» Максим Древаль расскажет о всероссийском конкурсе создателей отечественных игр «Родная игрушка» и мобильной игре «Скажи по-русски». Выступят и заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова и ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев.

Песков добавил, что Воронова и Князев расскажут о возрождении практики чтецких программ в образовательных учреждениях.

В августе 2024 г. Путин подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Его задачами являются подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти и др.

В феврале Госдума приняла закон о защите русского языка. Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Законопроект был внесен еще осенью 2022 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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