В Кремле назвали разговор Путина и Трампа конструктивным

4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась около 1 часа 10 минут. Глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Также лидеры стран обсудили Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке.



Трамп охарактеризовал четвертую беседу с президентом РФ, как хорошую, но не ту, «которая приведет к немедленному перемирию».