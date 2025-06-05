Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Кремле назвали разговор Путина и Трампа конструктивным

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на продолжительность телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

«Иногда в более сжатое время можно сказать очень много всего важного, что и было сказано вчера», – подчеркнул он.

Песков также еще раз отметил, что диалог между главами государств был конструктивным.

4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась около 1 часа 10 минут. Глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Также лидеры стран обсудили Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке.

Трамп охарактеризовал четвертую беседу с президентом РФ, как хорошую, но не ту, «которая приведет к немедленному перемирию».

Помощник российского президента Юрий Ушаков позже рассказал, что главной темой переговоров Путина и Трампа стали итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его словам, глава РФ также подробно рассказал американскому коллеге о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Трамп, в свою очередь, сосредоточенно выслушал оценки Москвы насчет произошедших террористических атак.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных