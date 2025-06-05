В Кремле назвали разговор Путина и Трампа конструктивным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на продолжительность телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Иногда в более сжатое время можно сказать очень много всего важного, что и было сказано вчера», – подчеркнул он.
Песков также еще раз отметил, что диалог между главами государств был конструктивным.
4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась около 1 часа 10 минут. Глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Также лидеры стран обсудили Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке.
Трамп охарактеризовал четвертую беседу с президентом РФ, как хорошую, но не ту, «которая приведет к немедленному перемирию».
Помощник российского президента Юрий Ушаков позже рассказал, что главной темой переговоров Путина и Трампа стали итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его словам, глава РФ также подробно рассказал американскому коллеге о недавних атаках на российские аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Трамп, в свою очередь, сосредоточенно выслушал оценки Москвы насчет произошедших террористических атак.