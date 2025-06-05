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Песков: Россия ответит на атаки по аэродромам так, как сочтут нужным военные

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Россия ответит на атаку Украины по аэродромам базирования российской стратегической авиации тогда и так, как посчитают целесообразным военнослужащие страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, каким будет ответ на украинские удары и когда он будет.

«Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные», – подчеркнул Песков.

1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. Кроме того, FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Обошлось без жертв среди военных и гражданского персонала.

При этом переговоры России и Украины не отменились. На следующий день делегации обеих стран встретились в Стамбуле. Российские переговорщики передали Украине свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. Стороны также достигли договоренности об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет, а также передаче Киеву 6000 тел погибших.

4 июня президент США Дональд Трамп сообщил о проведенном телефонном разговоре с российским главой Владимиром Путиным. Он рассказал, что одной из тем беседы была операция Украины по атаке российских аэродромов при помощи FPV-дронов. Песков подтвердил, что в ходе разговора Путин заявил Трампу планах ответить на украинскую атаку.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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