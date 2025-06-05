Песков: Россия ответит на атаки по аэродромам так, как сочтут нужным военные
Россия ответит на атаку Украины по аэродромам базирования российской стратегической авиации тогда и так, как посчитают целесообразным военнослужащие страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, каким будет ответ на украинские удары и когда он будет.
«Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные», – подчеркнул Песков.
1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. Кроме того, FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Обошлось без жертв среди военных и гражданского персонала.
При этом переговоры России и Украины не отменились. На следующий день делегации обеих стран встретились в Стамбуле. Российские переговорщики передали Украине свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. Стороны также достигли договоренности об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет, а также передаче Киеву 6000 тел погибших.
4 июня президент США Дональд Трамп сообщил о проведенном телефонном разговоре с российским главой Владимиром Путиным. Он рассказал, что одной из тем беседы была операция Украины по атаке российских аэродромов при помощи FPV-дронов. Песков подтвердил, что в ходе разговора Путин заявил Трампу планах ответить на украинскую атаку.