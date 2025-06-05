Песков: Россия ответит на атаки по аэродромам так, как сочтут нужным военные

При этом переговоры России и Украины не отменились. На следующий день делегации обеих стран встретились в Стамбуле. Российские переговорщики передали Украине свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. Стороны также достигли договоренности об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет, а также передаче Киеву 6000 тел погибших.