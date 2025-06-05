Путин сообщил Трампу о планах России ответить на атаку на аэродромы
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом действительно заявил ему планах ответить на украинскую атаку на российские аэродромы. Это подтвердил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Да, действительно», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков уточнил, что ответ будет таким и последует тогда, как и когда посчитают целесообразным российские военнослужащие.
4 июня Трамп сообщил о проведенном телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что одной из тем разговора была операция Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации России при помощи FPV-дронов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что российский глава сообщил Трампу о недавних атаках на аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Президент США внимательно выслушал оценки российской стороны относительно произошедшего.
1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. Кроме того, FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Обошлось без жертв среди военных и гражданского персонала.