Путин сообщил Трампу о планах России ответить на атаку на аэродромы

4 июня Трамп сообщил о проведенном телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что одной из тем разговора была операция Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации России при помощи FPV-дронов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что российский глава сообщил Трампу о недавних атаках на аэродромы и подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Президент США внимательно выслушал оценки российской стороны относительно произошедшего.