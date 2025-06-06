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WSJ: Трамп планирует избавиться от своего красного автомобиля Tesla

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует избавиться от своего красного автомобиля Tesla. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме.

Сейчас машина все еще стоит у западного крыла Белого дома, рассказал собеседник газеты. Американский лидер приобрел эту машину в начале 2025 г. для фотосессии в поддержку бизнесмена, основателя Tesla Илона Маска.

5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск сошел с ума. По его словам, бизнесмен был «на исходе», поэтому Трамп попросил его покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили, об этом бизнесмен знал несколько месяцев. Но, как написал президент, именно эта господдержка побуждала всех покупать такие автомобили. После отмены субсидий миллиардер и «сошел с ума».

Маск несколько раз критиковал налоговый законопроект Трампа. В последний раз он назвал инициативу отвратительной и мерзкой. До этого он говорил, что разочарован, так как законопроект рушит итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) по сокращению расходов государства. Трамп, в свою очередь, высказался о бизнесмене так: «наполовину гений и наполовину мальчишка», писала WSJ.

31 мая Трамп провел прощальную конференцию с Маском. Тогда он поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу. Президент отметил, что Маск кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. По его словам, DOGE привел в правительство гениев с инженерным складом ума и невероятно талантливых специалистов по компьютерным технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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