Трамп заявил, что Киев дал повод Москве «разбомбить их»

Как пишет CNN, США могут оказаться уязвимыми к массированным ударам беспилотников по авиабазам подобно той, которую Украина применила против России. Ситуация вызвала беспокойство у американских военных и аналитиков. «Это шокирующий момент», – заявил на оборонной конференции в Вашингтоне генерал Дэвид Эллвин, начальник штаба ВВС США, добавив, что США уязвимы для подобных атак. Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Томас Шугарт заявил, что авиабазы являются незащищенными, так как не существует достаточного количества укрытий, в которых могли бы размещаться американские военные самолеты и которые были бы достаточно прочными, чтобы защитить их от ударов беспилотников или ракет.