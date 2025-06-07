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Трамп заявил, что Киев дал повод Москве «разбомбить их»

Ему «не понравились» атаки ВСУ на аэродромы в ряде российских регионов
Ведомости

Украина дала России основания для массированного удара после атак на военные аэродромы, заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп. 

«Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям», – сказал он.

Трамп выразил надежду, что противостояние стран не перерастет в ядерный конфликт после недавних украинских атак. «Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – сказал он.

1 июня ВСУ атаковали аэродромы в ряде регионов России с помощью FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно расположенных около российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях загорелись нескольких единиц авиатехники, но они были потушены. Реакцией на террористические действия Киева является все, что ежедневно делают российские военные в рамках спецоперации, заявили в Кремле.

Как пишет CNN, США могут оказаться уязвимыми к массированным ударам беспилотников по авиабазам подобно той, которую Украина применила против России. Ситуация вызвала беспокойство у американских военных и аналитиков. «Это шокирующий момент», – заявил на оборонной конференции в Вашингтоне генерал Дэвид Эллвин, начальник штаба ВВС США, добавив, что США уязвимы для подобных атак. Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Томас Шугарт заявил, что авиабазы являются незащищенными, так как не существует достаточного количества укрытий, в которых могли бы размещаться американские военные самолеты и которые были бы достаточно прочными, чтобы защитить их от ударов беспилотников или ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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