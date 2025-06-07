Рябков напомнил западным странам об испытаниях российских ракетных комплексов
Россия будет определять цели для дальнейших испытаний новых ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Таким образом замминистра прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву. Глава минобороны Германии Борис Писториус сообщил также, что Украина может получить первые такие системы в рамках германо-украинского проекта уже через несколько недель.
Рябков напомнил, что всем хорошо известна позиция Москвы относительно принятого в ноябре 2024 г. решения США и ряда западных стран дать Киеву разрешение на использование дальнобойных систем для ударов вглубь территории России. Российская сторона также подчеркивала, что применять такое оружие без прямого участия военных специалистов стран – производителей невозможно.
Президент России Владимир Путин, добавил замминистра, в ноябре прошлого года «четко указал», что цели для поражения в ходе дальнейших испытаний российских новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности РФ.
Канцлер ФРГ 26 мая объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Осенью 2024 г. Мерц, будучи кандидатом в канцлеры, заявлял, что выдвинет Москве ультиматумы. Он говорил, что выступит с требованием к РФ прекратить боевые действия, а в случае отказа – передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.