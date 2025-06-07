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Рябков напомнил западным странам об испытаниях российских ракетных комплексов

Ведомости

Россия будет определять цели для дальнейших испытаний новых ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Таким образом замминистра прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву. Глава минобороны Германии Борис Писториус сообщил также, что Украина может получить первые такие системы в рамках германо-украинского проекта уже через несколько недель.

Рябков напомнил, что всем хорошо известна позиция Москвы относительно принятого в ноябре 2024 г. решения США и ряда западных стран дать Киеву разрешение на использование дальнобойных систем для ударов вглубь территории России. Российская сторона также подчеркивала, что применять такое оружие без прямого участия военных специалистов стран – производителей невозможно.

Президент России Владимир Путин, добавил замминистра, в ноябре прошлого года «четко указал», что цели для поражения в ходе дальнейших испытаний российских новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности РФ.

Канцлер ФРГ 26 мая объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Осенью 2024 г. Мерц, будучи кандидатом в канцлеры, заявлял, что выдвинет Москве ультиматумы. Он говорил, что выступит с требованием к РФ прекратить боевые действия, а в случае отказа – передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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