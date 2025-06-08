Минздрав Газы объявил о 100 погибших и 400 пострадавших за сутки
За сутки в секторе Газа погибло 108 человек, 393 получили ранения в результате израильских ударов, сообщило местное министерство здравоохранения в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что некоторые жители Газы еще находятся под завалами и на улицах, куда бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться.
Общее число погибших с 7 октября 2023 г. возросло до 54 880, количество пострадавших – до 126 227, по информации Минздрава.
6 июня стало известно, что начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы боевых действий в секторе Газа. 28 мая палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гумпомощи. Однако 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» сообщало, что группировка планирует отклонить предложение Уиткоффа о перемирии в Газе.