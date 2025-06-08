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Минздрав Газы объявил о 100 погибших и 400 пострадавших за сутки

Ведомости

За сутки в секторе Газа погибло 108 человек, 393 получили ранения в результате израильских ударов, сообщило местное министерство здравоохранения в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что некоторые жители Газы еще находятся под завалами и на улицах, куда бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться.

Общее число погибших с 7 октября 2023 г. возросло до 54 880, количество пострадавших – до 126 227, по информации Минздрава.

6 июня стало известно, что начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы боевых действий в секторе Газа. 28 мая палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гумпомощи. Однако 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» сообщало, что группировка планирует отклонить предложение Уиткоффа о перемирии в Газе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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