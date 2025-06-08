Минздрав Газы объявил о 100 погибших и 400 пострадавших за сутки

6 июня стало известно, что начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы боевых действий в секторе Газа. 28 мая палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гумпомощи. Однако 30 мая BBC со ссылкой на представителя «Хамаса» сообщало, что группировка планирует отклонить предложение Уиткоффа о перемирии в Газе.