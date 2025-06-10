Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ЦАХАЛ ударил по порту Ходейда в Йемене в ответ на атаки хуситов по Израилю

Ведомости

Военно-морские силы Израиля нанесли удар по объектам хуситов в порту Ходейда в Йемене в ответ на удары по еврейскому государству со стороны движения «Ансар Аллах». Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары были нанесены с целью прекратить использование порта в военных целях. По данным израильской армии, Ходейда используется хуситами для перевозки оружия. Это является это еще одним примером использования гражданской инфраструктуры движением.

Перед атакой ЦАХАЛ распространил призывы к эвакуации гражданского населения из района порта, чтобы снизить риск причинения им вреда.

3 июня йеменские хуситы вновь атаковали международный аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Они нанесли удар с помощью баллистической ракеты «Зульфикар». Представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа утверждал, что военная операция достигла своих целей. По его словам, в результате атаки более 4 млн человек укрылись в убежищах, а воздушная гавань приостановила свою работу.

До этого хуситы атаковали «Бен-Гурион» 22 мая. Сариа тогда тоже говорил, что операция достигла цели и в результате удара работа аэропорта была парализована почти на час. После этого военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по аэропорту Саны в Йемене.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных