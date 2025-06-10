ЦАХАЛ ударил по порту Ходейда в Йемене в ответ на атаки хуситов по Израилю
Военно-морские силы Израиля нанесли удар по объектам хуситов в порту Ходейда в Йемене в ответ на удары по еврейскому государству со стороны движения «Ансар Аллах». Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Удары были нанесены с целью прекратить использование порта в военных целях. По данным израильской армии, Ходейда используется хуситами для перевозки оружия. Это является это еще одним примером использования гражданской инфраструктуры движением.
Перед атакой ЦАХАЛ распространил призывы к эвакуации гражданского населения из района порта, чтобы снизить риск причинения им вреда.
3 июня йеменские хуситы вновь атаковали международный аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Они нанесли удар с помощью баллистической ракеты «Зульфикар». Представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа утверждал, что военная операция достигла своих целей. По его словам, в результате атаки более 4 млн человек укрылись в убежищах, а воздушная гавань приостановила свою работу.