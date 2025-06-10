ЦАХАЛ ударил по порту Ходейда в Йемене в ответ на атаки хуситов по Израилю

До этого хуситы атаковали «Бен-Гурион» 22 мая. Сариа тогда тоже говорил, что операция достигла цели и в результате удара работа аэропорта была парализована почти на час. После этого военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по аэропорту Саны в Йемене.