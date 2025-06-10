Зеленский хочет лично вести переговоры с Россией по территориальным вопросам

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все» и молодыми военными в возрасте до 25 лет.