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Зеленский хочет лично вести переговоры с Россией по территориальным вопросам

Ведомости

Украинская делегация на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать территориальные вопросы. Обсуждение такой темы является работой главы государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

По его словам, украинский проект меморандума является основой для переговоров. У делегации Украины есть мандат на обсуждение гуманитарных вопросов, включая судьбу военнопленных, детей, а также перемирие.

«Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что де-юре Украина не признает территории, которые перешли под контроль России, российскими. Президент страны напомнил, что если Киев получит надлежащие гарантии безопасности, у властей будет время принять решение по территориальным вопросам.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все» и молодыми военными в возрасте до 25 лет.

Основные положения российского меморандума включают отказ Украины от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других стран на ее территории, безъядерный статус Киева, установление предельной численности ВСУ, обеспечение прав русскоязычного населения, запрет героизации нацизма, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом, нанесенным в ходе боев, поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, а также международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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