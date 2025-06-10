Зеленский хочет лично вести переговоры с Россией по территориальным вопросам
Украинская делегация на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать территориальные вопросы. Обсуждение такой темы является работой главы государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.
По его словам, украинский проект меморандума является основой для переговоров. У делегации Украины есть мандат на обсуждение гуманитарных вопросов, включая судьбу военнопленных, детей, а также перемирие.
«Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что де-юре Украина не признает территории, которые перешли под контроль России, российскими. Президент страны напомнил, что если Киев получит надлежащие гарантии безопасности, у властей будет время принять решение по территориальным вопросам.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все» и молодыми военными в возрасте до 25 лет.
Основные положения российского меморандума включают отказ Украины от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других стран на ее территории, безъядерный статус Киева, установление предельной численности ВСУ, обеспечение прав русскоязычного населения, запрет героизации нацизма, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом, нанесенным в ходе боев, поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, а также международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.