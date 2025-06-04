Что означает обмен меморандумами для переговоров России и Украины

Что означает обмен меморандумами для переговоров России и УкраиныСитуация сложная, но наблюдается прогресс
В результате второго раунда прямых переговоров в турецком Стамбуле 2 июня делегации России и Украины обменялись меморандумами, содержащими предварительные условия для перехода к согласованию режима прекращения огня и движения в сторону дипломатического урегулирования конфликта. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил журналистам, что российская сторона предложила Киеву локальное прекращение огня на два-три дня для проведения обмена телами погибших. Кроме того, Москва в одностороннем порядке готова передать Киеву 6000 тел украинских военных и анонсировала подготовку обмена 1000–1200 пленными.
Ожидать быстрых прорывов после переговоров с Украиной неверно, но достигнутые в Стамбуле договоренности важны, сказал 3 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что тема урегулирования российско-украинского конфликта «чрезвычайно сложна» и состоит из «большого количества нюансов». При этом, согласно источникам американского телеканала ABC News, в администрации президента США Дональда Трампа разочарованы «внушительным списком требований» со стороны России.
Основные положения российского меморандума включают отказ Украины от вступления в военные союзы, в частности в НАТО, запрет на военную деятельность других государств на ее территории, безъядерный статус Киева, установление предельной численности вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, запрет героизации нацизма, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом, нанесенным в ходе боевых действий, поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая транзит газа, снятие санкций с России, а также международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Кроме того, Москва предложила два варианта прекращения огня. Согласно первому, ВСУ выводятся из новых регионов в их административных границах. Второй, называемый пакетным предложением, включает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации, отказ от поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, а также исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел 16 мая также в Стамбуле. Тогда стороны договорились продолжить диалог, подготовить позиции по ключевым вопросам и обменять по 1000 пленных.
Наиболее важным пунктом, который по сравнению с не вступившими в силу стамбульскими договоренностями 2022 г. потребовал уточнения, стало международное признание новых границ России, прежде всего со стороны Украины, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. В отличие от документа 2022 г. речь не идет о широких международных гарантиях безопасности для Украины. Тогда, отмечает эксперт, предполагалось, что договор гарантирует пятерка постоянных членов СБ ООН. В российском меморандуме это не упоминается, но есть требование подтвердить российско-украинский договор резолюцией СБ ООН. В своем меморандуме Россия дает понять, что огонь может быть прекращен прежде того момента, когда Украина выведет свои войска с российской конституционной территории, но при ряде условий, выполнение которых фактически выведет Украину из войны.
Это компромиссное условие, которое не снимает требования о признании Украиной новых границ России, замечает Силаев. При этом даже такие разные меморандумы могут создать почву для дискуссий. Украина, поясняет эксперт, получила ответ на ключевые пункты своего меморандума еще до того, как его выдвинула. Безоговорочного прекращения огня не будет, об этом президент России Владимир Путин сказал еще в марте. Так что повестка переговоров – та, что изложена в российском меморандуме. Пока что, подытоживает Силаев, обмен меморандумами ведет к продолжению переговоров. И это сейчас достойный результат. Пока дипломаты идут за военными – армия России убеждает Киев принять российские условия.
Наиболее важные пункты российского меморандума заключаются в том, что нужно выходить на достижение мира, а не перемирия, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Также важным пунктом является прекращение дискриминации в отношении русского языка и возможность снять санкции с России при сохранении сценария их возобновления. С украинской стороны решающим пунктом меморандума является отсутствие отказа страны от вступления в НАТО. Таким образом, вторая цель российской СВО, демилитаризация Украины, не достигнута, что не может устраивать Москву. В целом же очевидно, что обе стороны презентовали «программы-максимум», считает эксперт.