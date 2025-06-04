Что означает обмен меморандумами для переговоров России и Украины

Это компромиссное условие, которое не снимает требования о признании Украиной новых границ России, замечает Силаев. При этом даже такие разные меморандумы могут создать почву для дискуссий. Украина, поясняет эксперт, получила ответ на ключевые пункты своего меморандума еще до того, как его выдвинула. Безоговорочного прекращения огня не будет, об этом президент России Владимир Путин сказал еще в марте. Так что повестка переговоров – та, что изложена в российском меморандуме. Пока что, подытоживает Силаев, обмен меморандумами ведет к продолжению переговоров. И это сейчас достойный результат. Пока дипломаты идут за военными – армия России убеждает Киев принять российские условия.