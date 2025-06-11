Минобороны подало иск против «Туполева»
«Истец в лице Министерства обороны РФ подал иск к АО «Туполев» в размере 929,46 млн руб.», – говорится в сообщении.
В январе Минобороны подало исковое заявление о взыскании около 360 млн руб. с АО «Туполев». Как отмечал собеседник «Ведомостей» в авиапромышленности, 360 млн руб. – не очень большая сумма по сравнению со стоимостью новой авиатехники разработки «Туполева». Он предположил, что речь шла о задержках в выполнении контракта на техническое обслуживание ранее поставленной техники.
АО «Туполев» – одна из ведущих российских компаний по проектированию и производству ракетоносцев и самолетов специального назначения. Предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»), находящуюся под управлением ГК «Ростех».