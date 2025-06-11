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Минобороны подало иск против «Туполева»

Ведомости

Минобороны РФ подало иск к АО «Туполев», следует из информации на сайте Арбитражного суда Москвы. ТАСС со ссылкой на суд пишет, что речь идет о требовании взыскать почти 930 млн руб.

«Истец в лице Министерства обороны РФ подал иск к АО «Туполев» в размере 929,46 млн руб.», – говорится в сообщении.

В январе Минобороны подало исковое заявление о взыскании около 360 млн руб. с АО «Туполев». Как отмечал собеседник «Ведомостей» в авиапромышленности, 360 млн руб. – не очень большая сумма по сравнению со стоимостью новой авиатехники разработки «Туполева». Он предположил, что речь шла о задержках в выполнении контракта на техническое обслуживание ранее поставленной техники.

АО «Туполев» – одна из ведущих российских компаний по проектированию и производству ракетоносцев и самолетов специального назначения. Предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»), находящуюся под управлением ГК «Ростех».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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