Минобороны подало иск против «Туполева»

В январе Минобороны подало исковое заявление о взыскании около 360 млн руб. с АО «Туполев». Как отмечал собеседник «Ведомостей» в авиапромышленности, 360 млн руб. – не очень большая сумма по сравнению со стоимостью новой авиатехники разработки «Туполева». Он предположил, что речь шла о задержках в выполнении контракта на техническое обслуживание ранее поставленной техники.