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В Иране выступили против передачи избытков ядерного топлива заграницу

Ведомости

Сейчас все избыточное ядерное топливо хранится внутри Ирана и у страны «нет желания» передавать его заграницу, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки, передает «РИА Новости». Политик также заметил, что Россия еще не предлагала официально никаких решений по этому вопросу.

11 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова помочь Тегерану и Вашингтону достигнуть соглашения по ядерной программе, в том числе вывезти избыточное ядерное топливо из Ирана. При этом он подчеркнул, что такая услуга возможна только «при необходимости», если этого захотят обе стороны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что и в США, и в Иране осведомлены о готовности России оказать содействие в переговорном процессе. По ее словам, российская сторона «ни на минуту не ослабляла» усилия в пользу политико-дипломатического урегулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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