В Иране выступили против передачи избытков ядерного топлива заграницу

11 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова помочь Тегерану и Вашингтону достигнуть соглашения по ядерной программе, в том числе вывезти избыточное ядерное топливо из Ирана. При этом он подчеркнул, что такая услуга возможна только «при необходимости», если этого захотят обе стороны.