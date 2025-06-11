В Иране выступили против передачи избытков ядерного топлива заграницу
Сейчас все избыточное ядерное топливо хранится внутри Ирана и у страны «нет желания» передавать его заграницу, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки, передает «РИА Новости». Политик также заметил, что Россия еще не предлагала официально никаких решений по этому вопросу.
11 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова помочь Тегерану и Вашингтону достигнуть соглашения по ядерной программе, в том числе вывезти избыточное ядерное топливо из Ирана. При этом он подчеркнул, что такая услуга возможна только «при необходимости», если этого захотят обе стороны.
Представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что и в США, и в Иране осведомлены о готовности России оказать содействие в переговорном процессе. По ее словам, российская сторона «ни на минуту не ослабляла» усилия в пользу политико-дипломатического урегулирования.