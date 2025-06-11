Стубб: Трамп не планирует выходить из мирных переговоров по Украине

18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Как отметил Рубио, перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания. При этом Трамп все еще привержен идее установления мира между Москвой и Киевом, сообщил госсекретарь.