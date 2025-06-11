Стубб: Трамп не планирует выходить из мирных переговоров по Украине
Президент США дональд Трамп не планирует выходить из мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Финляндии Александр Стубб в интервью NHK.
Он рассказал, что часто проводит телефонные разговоры с Трампом. В их ходе Стубб не видел признаков того, что американский лидер собирается выйти из переговорного процесса по Украине. Трамп стремится к тому, чтобы РФ и Украина заключили мирное соглашение, полагает Стубб.
Президент Финляндии также заявил, что считает необходимым усиление санкций стран Запада против Москвы.
Тем не менее, когда Москва и Киев прекратят боевые действия, Финляндия не намерена направлять свои войска на Украину, заявил Стубб. Он отметил, что главная работа его страны заключается в обеспечении сдерживания в северо-восточной части Европы.
Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт 19 мая заявляла, что Трамп «устал» от переговоров по Украине и «разочарован» обеими сторонами конфликта. По ее словам, американский лидер и его администрация приложили большие усилия для завершения украинского конфликта, который начался «из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации».
18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Как отметил Рубио, перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания. При этом Трамп все еще привержен идее установления мира между Москвой и Киевом, сообщил госсекретарь.