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Стубб: Трамп не планирует выходить из мирных переговоров по Украине

Ведомости

Президент США дональд Трамп не планирует выходить из мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Финляндии Александр Стубб в интервью NHK.

Он рассказал, что часто проводит телефонные разговоры с Трампом. В их ходе Стубб не видел признаков того, что американский лидер собирается выйти из переговорного процесса по Украине. Трамп стремится к тому, чтобы РФ и Украина заключили мирное соглашение, полагает Стубб.

Президент Финляндии также заявил, что считает необходимым усиление санкций стран Запада против Москвы.

Тем не менее, когда Москва и Киев прекратят боевые действия, Финляндия не намерена направлять свои войска на Украину, заявил Стубб. Он отметил, что главная работа его страны заключается в обеспечении сдерживания в северо-восточной части Европы.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт 19 мая заявляла, что Трамп «устал» от переговоров по Украине и «разочарован» обеими сторонами конфликта. По ее словам, американский лидер и его администрация приложили большие усилия для завершения украинского конфликта, который начался «из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации».

18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Как отметил Рубио, перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания. При этом Трамп все еще привержен идее установления мира между Москвой и Киевом, сообщил госсекретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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