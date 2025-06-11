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WSJ: Вэнс звонил Маску 6 июня и призывал его прекратить конфликт с Трампом

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Белого дома Сьюзи Уайлс 6 июня звонили бизнесмену Илону Маску и призывали завершить конфликт с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, Вэнс в разговоре поддерживал риторику Трампа, при этом воздержался от критики Маска.

В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики предпринимателем бюджетного законопроекта американского лидера. По его мнению, документ разрушит работу департамента эффективности правительства США (DOGE), руководителем которого был Маск некоторое время, а также приведет страну к банкротству.

Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Бизнесмен затем поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.

11 июня Маск в своей соцсети X выразил сожаление в связи с конфликтом с Трампом. По его словам, его публикации «зашли слишком далеко». Трамп же допустил примирение с Маском и назвал милым его решение выразить сожаление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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