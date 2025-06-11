WSJ: Вэнс звонил Маску 6 июня и призывал его прекратить конфликт с Трампом

В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики предпринимателем бюджетного законопроекта американского лидера. По его мнению, документ разрушит работу департамента эффективности правительства США (DOGE), руководителем которого был Маск некоторое время, а также приведет страну к банкротству.