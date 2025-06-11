WSJ: Вэнс звонил Маску 6 июня и призывал его прекратить конфликт с Трампом
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Белого дома Сьюзи Уайлс 6 июня звонили бизнесмену Илону Маску и призывали завершить конфликт с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным газеты, Вэнс в разговоре поддерживал риторику Трампа, при этом воздержался от критики Маска.
В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики предпринимателем бюджетного законопроекта американского лидера. По его мнению, документ разрушит работу департамента эффективности правительства США (DOGE), руководителем которого был Маск некоторое время, а также приведет страну к банкротству.
Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Бизнесмен затем поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.