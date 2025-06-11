Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Президент РФ Владимир Путин потребовал заблаговременного готовить базы и аэродромы для новых систем вооружения, чтоб их не «ставили в чистом поле». об этом он заявил в ходе совещания по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений.
Путин также сообщил, что финансовые ресурсы для строительства и модернизации таких объектов необходимо закрепить в госпрограмме вооружений отдельной строкой.
В ходе того же совещания он заявил, что в госпрограмме вооружений необходимо уделить особое внимание ядерной триаде. Он подчеркнул, что она остается гарантом суверенитета России, а также играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире.
О планах Путина провести серию специальных совещаний 11 и 12 июня по вопросам, связанным с государственной программой вооружений, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.