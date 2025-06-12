NYT: в Иране составили план ответного удара на случай израильской атаки

8 июня министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил в эфире государственного телевидения, что его служба захватила секретный архив Израиля, содержащий документы «на тысячи страниц». По словам Хатиба, архив включает стратегическую, оперативную и научную информацию о ядерной программе Израиля, а также данные о сотрудничестве страны с США, государствами Европы и другими партнерами.