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NYT: в Иране составили план ответного удара на случай израильской атаки

Ведомости

Иранские военные и правительственные чиновники обсудили возможный ответ на удар со стороны Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно публикации, Тегеран разработал детальный план, который может включать немедленный контрудар по Израилю с использованием сотен баллистических ракет.

11 июня Иран обвинил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в передаче секретных данных Израилю, связанных с ядерным досье Тегерана. Как сообщили агентства Fars News и Iran Press, МАГАТЭ якобы раскрыло Израилю имена иранских физиков-ядерщиков, которые впоследствии были убиты. МИД Ирана пообещал принять «решительные дипломатические шаги» в ответ на эти предполагаемые нарушения.

8 июня министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил в эфире государственного телевидения, что его служба захватила секретный архив Израиля, содержащий документы «на тысячи страниц». По словам Хатиба, архив включает стратегическую, оперативную и научную информацию о ядерной программе Израиля, а также данные о сотрудничестве страны с США, государствами Европы и другими партнерами.

Иранская сторона пообещала вскоре опубликовать эти материалы. На следующий день Тегеран пригрозил нанесением ударов по секретным ядерным объектам Израиля в случае акта агрессии против Ирана. Это заявление было сделано Высшим советом национальной безопасности.

Заявления иранских властей прозвучали накануне шестого раунда американо-иранских переговоров по восстановлению ядерной сделки, запланированных на 15 июня в Омане. На предыдущем раунде, состоявшемся 23 мая в Риме, американская сторона предложила создать региональный консорциум для контроля над производством низкообогащенного урана. Взамен Ирану предложили временно снизить уровень обогащения урана до 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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