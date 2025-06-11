Иран обвинил МАГАТЭ в передаче Израилю секретных данных по ядерному досье

Иран обвинил МАГАТЭ в передаче Израилю секретных данных по ядерному досьеЭта информация помогла впоследствии израильским агентам убить иранских ядерщиков
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по тайным каналам передавало израильским разведывательным службам конфиденциальную переписку между Ираном и МАГАТЭ, содержащую «чувствительную информацию». Об этом 10 июня написали Fars News Agency и Iran Press News Agency со ссылкой на представителей иранской разведки. По словам собеседников агентств, МАГАТЭ якобы также раскрыло Израилю имена иранских физиков-ядерщиков, которые впоследствии были убиты. «Это ясно показывает, что МАГАТЭ вместо того, чтобы играть роль нейтральной стороны, превратилось в инструмент, обслуживающий интересы сионистского режима», – добавил собеседник Fars News. По данным агентства, в ближайшее время МИД Ирана предпримет «решительные дипломатические шаги в ответ на эти грубые нарушения».
Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб в эфире иранского государственного телевидения 8 июня заявил, что его служба в ходе операции захватила израильский секретный архив и получила доступ к документам «на тысячи страниц» относительно ядерной программы уже самого Израиля. По его словам, иранская сторона теперь обладает «богатой сокровищницей стратегической, оперативной и научной разведывательной информации сионистского режима», включая данные о сотрудничестве Израиля с США, странами Европы и другими государствами в ядерной сфере, и пообещал вскоре их опубликовать. На следующий день Тегеран пригрозил нанесением ударов по секретным ядерным объектам Израиля, если тот совершит акт агрессии против Ирана, говорилось в заявлении Высшего совета национальной безопасности.
В то же время гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед советом управляющих агентством заявил журналистом, что сообщения иранских властей относительно документов по ядерной программе Израиля, вероятно, относится к израильскому ядерному исследовательскому центру «Нахаль-Сорек», расположенному в 20 км к югу от Тель-Авива. Он добавил, что инспекторы МАГАТЭ инспектируют этот объект.
Израильская ядерная программа
Помимо этого Гросси обвинил иранские власти в предоставлении МАГАТЭ недостоверных данных по своей ядерной программе и сокрытии информации о наличии ядерных материалов и связанных с ними работ на несанкционированных объектах в Туркузабаде, Варамине и Мариване. При этом он заверил, что агентство на данном этапе не станет обвинять Тегеран в создании ядерной бомбы.
Заявления иранских властей последовали в преддверии шестого раунда американо-иранских переговоров по ядерной сделке, которые запланированы на 15 июня в Омане. В предыдущем раунде, 23 мая в Риме, американская сторона предложила Тегерану создать региональный консорциум, который будет контролировать производство низкообогащенного урана, при условии, если Иран согласится на временное снижение уровня обогащения урана до 3%.
МАГАТЭ неоднократно создавало прецеденты, подрывающие доверие исламской республики к агентству, замечает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. «Я неоднократно фиксировал прозападную позицию этой организации. Среди представителей МАГАТЭ явно присутствуют сотрудники израильской разведки «Моссад». Точно так же инспекторы агентства передавали данные Израилю относительно иракских ядерных объектов в период Саддама Хуссейна, которые впоследствии были уничтожены израильскими ВВС», – добавил эксперт.
В данном случае Иран конфликтует не столько с МАГАТЭ, сколько с Израилем, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. По его мнению, Тегеран пытается использовать агентство как инструмент давления на еврейское государство, подрывая его репутацию в странах Евросоюза и США. Подобные действия иранцев, отмечает эксперт, направлены на устранение Израиля из переговоров по иранской ядерной программе, но при этом МАГАТЭ продолжит инспектировать иранские ядерные объекты.
Как считает Садыгзаде, сообщения иранских СМИ о сливе переписок Ирана с сотрудниками МАГАТЭ Израилю не окажут существенного влияния на предстоящие переговоры между США и Ираном: основной темой встречи станет обсуждение путей деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке. Потенциально ядерная сделка может быть достигнута без участия МАГАТЭ – с привлечением независимых наблюдателей из России и других нейтральных стран, полагает эксперт.