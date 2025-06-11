Иран обвинил МАГАТЭ в передаче Израилю секретных данных по ядерному досье

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб в эфире иранского государственного телевидения 8 июня заявил, что его служба в ходе операции захватила израильский секретный архив и получила доступ к документам «на тысячи страниц» относительно ядерной программы уже самого Израиля. По его словам, иранская сторона теперь обладает «богатой сокровищницей стратегической, оперативной и научной разведывательной информации сионистского режима», включая данные о сотрудничестве Израиля с США, странами Европы и другими государствами в ядерной сфере, и пообещал вскоре их опубликовать. На следующий день Тегеран пригрозил нанесением ударов по секретным ядерным объектам Израиля, если тот совершит акт агрессии против Ирана, говорилось в заявлении Высшего совета национальной безопасности.