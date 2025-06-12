Совет МАГАТЭ назвал Иран нарушителем обязательств по ядерным гарантиям
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию, официально объявляющую Иран нарушившим свои обязательства в рамках соглашения о гарантиях по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Reuters.
Это решение стало первым за почти 20 лет.
Совет управляющих отметил, что с 2019 г. Иран неоднократно не выполнял свои обязательства по предоставлению МАГАТЭ «полного и своевременного сотрудничества» в отношении незаявленных ядерных материалов и деятельности на многочисленных объектах в стране. На основании этих фактов был сделан вывод о том, что Тегеран не соблюдает условия соглашения о гарантиях с агентством.
11 июня сообщалось, что член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки заявил, что Тегеран выступает против передачи избытков ядерного топлива за границу. Политик также отметил, что Россия пока не предлагала официальных решений по этому вопросу.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, включая возможность вывоза избыточного ядерного топлива из Ирана. Однако он подчеркнул, что такая помощь возможна только «при необходимости» и при условии согласия обеих сторон.