Совет МАГАТЭ назвал Иран нарушителем обязательств по ядерным гарантиям

Совет управляющих отметил, что с 2019 г. Иран неоднократно не выполнял свои обязательства по предоставлению МАГАТЭ «полного и своевременного сотрудничества» в отношении незаявленных ядерных материалов и деятельности на многочисленных объектах в стране. На основании этих фактов был сделан вывод о том, что Тегеран не соблюдает условия соглашения о гарантиях с агентством.