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Совет МАГАТЭ назвал Иран нарушителем обязательств по ядерным гарантиям

Ведомости

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию, официально объявляющую Иран нарушившим свои обязательства в рамках соглашения о гарантиях по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это решение стало первым за почти 20 лет.

Совет управляющих отметил, что с 2019 г. Иран неоднократно не выполнял свои обязательства по предоставлению МАГАТЭ «полного и своевременного сотрудничества» в отношении незаявленных ядерных материалов и деятельности на многочисленных объектах в стране. На основании этих фактов был сделан вывод о том, что Тегеран не соблюдает условия соглашения о гарантиях с агентством.

11 июня сообщалось, что член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки заявил, что Тегеран выступает против передачи избытков ядерного топлива за границу. Политик также отметил, что Россия пока не предлагала официальных решений по этому вопросу.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, включая возможность вывоза избыточного ядерного топлива из Ирана. Однако он подчеркнул, что такая помощь возможна только «при необходимости» и при условии согласия обеих сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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