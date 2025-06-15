Нарышкин: ЦРУ шантажировало разведчиков Дульцевых их детьми
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) шантажировало арестованных в Словении российских разведчиков-нелегалов Анну и Артема Дульцевых, используя их детей. Об этом он сообщил в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
По словам Нарышкина, семье «сильно досталось», но, несмотря на давление, супруги проявили стойкость.
«Я могу представить, какие там были переживания для родителей, но они при этом держались твердо, выдержали», – отметил глава СВР.
Как рассказали сами разведчики, после их ареста в 2022 г. дети – мальчик и девочка – были помещены в местный детский приемник-распределитель. Через три месяца их перевели в специальный интернат для трудных подростков. По словам Дульцевых, пережитое травмировало детей: им снились кошмары из-за произошедшего.
Семья Дульцевых прибыла в Словению в 2017 г. по аргентинским паспортам. Там они создали компанию в сфере IT и онлайн-галерею. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. разведка одной из стран порекомендовала Любляне обратить внимание на эту семью. Пара была арестована.
Следствие посчитало Дульцевых глубоко законспирированными сотрудниками СВР России. Супруги признали свою вину. 31 июля 2024 г. суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения.
1 августа 2024 г. в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Россия освободила 16 человек, включая пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В обмене участвовала и семья Дульцевых. Интересно, что дети разведчиков узнали том, что они русские, только в самолете по пути домой.