Нарышкин: ЦРУ шантажировало разведчиков Дульцевых их детьми

Семья Дульцевых прибыла в Словению в 2017 г. по аргентинским паспортам. Там они создали компанию в сфере IT и онлайн-галерею. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. разведка одной из стран порекомендовала Любляне обратить внимание на эту семью. Пара была арестована.