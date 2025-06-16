Замглавы МИД рассказал о требовании РФ к Киеву об уничтожении западного оружия

Грушко также выразил мнение, что направление Киеву оружия со стороны Запада создает угрозу безопасности самим же государствам. В пример он привел случай, когда США начали передавать ракеты Stinger моджахедам в Афганистане. После этого предпринимались значительные усилия, чтобы найти и поставить все эти комплексы под полный контроль, заключил он.