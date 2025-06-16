Замглавы МИД рассказал о требовании РФ к Киеву об уничтожении западного оружия
Россия потребует от украинской стороны уничтожить оружие, полученное от стран Запада. Об этом «Известиям» рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По требованию Москвы западное оружие на Украине должны будут гарантированно сократить и утилизировать.
Грушко также выразил мнение, что направление Киеву оружия со стороны Запада создает угрозу безопасности самим же государствам. В пример он привел случай, когда США начали передавать ракеты Stinger моджахедам в Афганистане. После этого предпринимались значительные усилия, чтобы найти и поставить все эти комплексы под полный контроль, заключил он.
«Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружения на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и Европу», – заключил Грушко.
13 июня украинская интернет-газета «Страна» сообщала, что Киев может остаться без поддержки запада после удара Израиля по Ирану. Одно из возможных последствий – уменьшение количества внимания и ресурсов Запада, в том числе сокращение поставок оружия, увеличение цен на нефть, усиление стремления президента США Дональда Трампа дистанцироваться от конфликта и переключиться на Ближний Восток.
The Telegraph 16 июня сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.