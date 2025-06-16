Мизулина предложила включить в законодательство наказание за киберсталкинг

В последние месяцы власти РФ направили пристальное внимание на проблему увеличения числа дропперов – людей, через чьи банковские карты, с их согласия или без него, проходят мошеннические операции. 9 июня комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению три законопроекта, которые связаны с дропперами. Поправки вносятся в Гражданский, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что принять законопроекты, обязывающие открывать счета подростками 14–18 лет с согласия родителей и вводящие наказание за незаконную передачу другим гражданам электронных средств платежей, планируется на следующей неделе.