Мизулина предложила включить в законодательство наказание за киберсталкинг
В законодательство РФ необходимо включить наказание за киберсталкинг, поскольку нынешние гарантии в отношении защиты жертв таких действий недостаточны. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе общения со студентами в Дальневосточном федеральном университете. Ее слова передает ТАСС.
Она подчеркнула, что сейчас в России киберсталкинг является одной из значительных проблем. Как отметила Мизулина, с действующим законодательством достаточно тяжело добиться справедливости в отношении такого преследователя.
По ее информации, в ведомство поступал ряд обращений по данной проблеме. Люди, особенно молодые девочки, не могут самостоятельно отстоять свои права, когда становятся жертвами сталкеров в интернете, рассказала Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета добавила, что в российском сегменте интернета появился дополнительный ряд проблем, связанных с доксерами – людьми, которые публикуют в интернете персональные данные человека без его согласия. Кроме того, проблемой стали сватеры – люди, которые сообщают о ложных угрозах в интернете.
Мизулина подчеркнула, что во многих странах уже введена ответственность за подобные киберпреступления. В частности, за киберсталкинг и доксинг.
В последние месяцы власти РФ направили пристальное внимание на проблему увеличения числа дропперов – людей, через чьи банковские карты, с их согласия или без него, проходят мошеннические операции. 9 июня комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению три законопроекта, которые связаны с дропперами. Поправки вносятся в Гражданский, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что принять законопроекты, обязывающие открывать счета подростками 14–18 лет с согласия родителей и вводящие наказание за незаконную передачу другим гражданам электронных средств платежей, планируется на следующей неделе.
С 15 мая дропперам, внесенным в реестр Банка России, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Финансовые организации также не могут выдавать им электронные средства платежа. Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний.