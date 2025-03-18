Мизулина рассказала о вовлечении студентов в наркобизнес через объявления
Мошенники начали втягивать студентов в наркобизнес через фейковые объявления о работе репетиторами, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на круглом столе в Общественной палате по теме «Наши дети в интернете: виртуальность и реальность». Трансляция мероприятия ведется на сайте палаты.
Мизулина рассказала, что злоумышленники размещают объявления якобы о работе репетирами на порталах, предназначенных для поиска работы. Дальше переводят переписку в мессенджер. В ходе диалога выясняется, что суть предлагаемой работы заключается в изготовлении, расфасовке или распространении наркотических веществ.
Директор Лиги безопасного интернета также рассказала, что в ходе переписки на молодых людей оказывается психологическое давление. Мошенники предлагают легкие деньги и призывают «не мириться с бедностью».
Для борьбы с подобным явлением необходимо задействовать все форматы и возможности, в том числе социальную рекламу, считает Мизулина. Она добавила, что хотелось бы видеть больше лидеров мнений, которые говорили бы с аудиторией о данной проблеме на простом языке.
15 марта в Росфинмониторинге сообщили, что сотрудники ведомства совместно с МВД России выявили факт легализации более 10 млрд руб., полученных в результате торговли синтетическими наркотиками. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.