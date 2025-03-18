Мизулина рассказала о вовлечении студентов в наркобизнес через объявления

Для борьбы с подобным явлением необходимо задействовать все форматы и возможности, в том числе социальную рекламу, считает Мизулина. Она добавила, что хотелось бы видеть больше лидеров мнений, которые говорили бы с аудиторией о данной проблеме на простом языке.