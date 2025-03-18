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Мизулина рассказала о вовлечении студентов в наркобизнес через объявления

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Мошенники начали втягивать студентов в наркобизнес через фейковые объявления о работе репетиторами, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на круглом столе в Общественной палате по теме «Наши дети в интернете: виртуальность и реальность». Трансляция мероприятия ведется на сайте палаты.

Мизулина рассказала, что злоумышленники размещают объявления якобы о работе репетирами на порталах, предназначенных для поиска работы. Дальше переводят переписку в мессенджер. В ходе диалога выясняется, что суть предлагаемой работы заключается в изготовлении, расфасовке или распространении наркотических веществ.

Директор Лиги безопасного интернета также рассказала, что в ходе переписки на молодых людей оказывается психологическое давление. Мошенники предлагают легкие деньги и призывают «не мириться с бедностью».

Для борьбы с подобным явлением необходимо задействовать все форматы и возможности, в том числе социальную рекламу, считает Мизулина. Она добавила, что хотелось бы видеть больше лидеров мнений, которые говорили бы с аудиторией о данной проблеме на простом языке.

15 марта в Росфинмониторинге сообщили, что сотрудники ведомства совместно с МВД России выявили факт легализации более 10 млрд руб., полученных в результате торговли синтетическими наркотиками. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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