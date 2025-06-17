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Посольство КНР рекомендовало китайцам покинуть Израиль по земле

Ведомости

Гражданам Китая рекомендуется покинуть Израиль, это можно сделать через сухопутные пограничные пункты. Об этом заявили в посольстве КНР в Израиле, пишет Reuters.

Уведомление диппредставительства было опубликовано в соцсети WeChat.

«В настоящее время израильско-иранский конфликт продолжает обостряться, гражданские объекты повреждены, а число жертв среди гражданского населения растет, что еще больше усугубляет ситуацию с безопасностью», – говорится в сообщении.

Последствия взаимных ударов Израиля и Ирана
В результате военной операции Израиля против Ирана, получившей название «Восстающий лев», погибли уже более 220 человек, еще свыше 1300 госпитализированы, сообщили в минздраве Исламской Республики. С 13 июня ЦАХАЛ наносит удары по объектам иранской ядерной программы, а также заводам по производству оружия и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран бьет баллистическими ракетами по территории Израиля. К 16 июня число жертв этих атак возросло до 24 человек, заявил советник канцелярии премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.
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В результате военной операции Израиля против Ирана, получившей название «Восстающий лев», погибли уже более 220 человек, еще свыше 1300 госпитализированы, сообщили в минздраве Исламской Республики. С 13 июня ЦАХАЛ наносит удары по объектам иранской ядерной программы, а также заводам по производству оружия и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран бьет баллистическими ракетами по территории Израиля. К 16 июня число жертв этих атак возросло до 24 человек, заявил советник канцелярии премьер-министра страны Дмитрий Гендельман. / ABIR SULTAN / EPA / TASS

16 июня российское посольство в Израиле также рекомендовало покинуть страну через пограничный переход на юге страны. Он расположен возле израильского города Эйлат (в Египте – Таба).

Посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщал, что при ударах Ирана по Израилю в ночь на 16 июня пострадали квартиры нескольких сотрудников посольства. Викторов отмечал, что сейчас опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан «отнюдь не эфемерная».

Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия совершила массированный обстрел территории Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами. По последним данным, при ударах Ирана в Израиле погибли более 20 человек, в Иране – свыше 220 жертв. Общее число пострадавших превышает 1800 человек.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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