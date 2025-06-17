Посольство КНР рекомендовало китайцам покинуть Израиль по земле
Гражданам Китая рекомендуется покинуть Израиль, это можно сделать через сухопутные пограничные пункты. Об этом заявили в посольстве КНР в Израиле, пишет Reuters.
Уведомление диппредставительства было опубликовано в соцсети WeChat.
«В настоящее время израильско-иранский конфликт продолжает обостряться, гражданские объекты повреждены, а число жертв среди гражданского населения растет, что еще больше усугубляет ситуацию с безопасностью», – говорится в сообщении.
16 июня российское посольство в Израиле также рекомендовало покинуть страну через пограничный переход на юге страны. Он расположен возле израильского города Эйлат (в Египте – Таба).
Посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщал, что при ударах Ирана по Израилю в ночь на 16 июня пострадали квартиры нескольких сотрудников посольства. Викторов отмечал, что сейчас опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан «отнюдь не эфемерная».
Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия совершила массированный обстрел территории Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами. По последним данным, при ударах Ирана в Израиле погибли более 20 человек, в Иране – свыше 220 жертв. Общее число пострадавших превышает 1800 человек.