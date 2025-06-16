Посольство: россияне могут выехать из Израиля через Египет

Российские граждане, находящиеся в Израиле, на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке могут выехать из страны через сухопутный пограничный переход в городе Таба, который соединяет Израиль с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Каире в своем Telegram-канале.