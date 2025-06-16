Посольство: россияне могут выехать из Израиля через Египет
Российские граждане, находящиеся в Израиле, на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке могут выехать из страны через сухопутный пограничный переход в городе Таба, который соединяет Израиль с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Каире в своем Telegram-канале.
По данным дипмиссии, после пересечения границы россияне могут бесплатно получить так называемый «синайский штамп», который позволяет добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха. Оттуда выполняются прямые рейсы в Россию. Альтернативно, при оформлении визы стоимостью $25, возможен вылет через Каир.
В посольстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и оказывают необходимую помощь гражданам РФ, выезжающим из Израиля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян были вывезены с территории Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест.
Посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат.