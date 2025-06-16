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Посольство: россияне могут выехать из Израиля через Египет

Ведомости

Российские граждане, находящиеся в Израиле, на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке могут выехать из страны через сухопутный пограничный переход в городе Таба, который соединяет Израиль с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Каире в своем Telegram-канале.

По данным дипмиссии, после пересечения границы россияне могут бесплатно получить так называемый «синайский штамп», который позволяет добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха. Оттуда выполняются прямые рейсы в Россию. Альтернативно, при оформлении визы стоимостью $25, возможен вылет через Каир.

В посольстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и оказывают необходимую помощь гражданам РФ, выезжающим из Израиля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть россиян были вывезены с территории Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест.

Посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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