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Песков: часть россиян вывезли из Ирана через Азербайджан

Ведомости

Российские ведомства тщательно наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Часть россиян были вывезены с территории Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, принималось ли на высшем уровне решение об эвакуации россиян из Ирана и Израиля.

«Мне неизвестно о решениях на данный момент о полной эвакуации», – ответил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, по соответствующим каналам ведутся контакты с представителями стран конфликта, в ходе которых «самым настоятельным образом обращается внимание на необходимость избегать таких действий, которые могут представить угрозу для здоровья и жизни граждан РФ».

Об эвакуации российской стороной 86 человек из Ирана МИД РФ сообщал 14 июня. Из Исламской Республики вывезли членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе находились граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

16 июня посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в интервью «России 24» рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. Викторов также рассказал, что при ударах Ирана в ночь на 16 июня выбило стекла в квартирах нескольких сотрудников посольства РФ в Израиле. Он назвал «отнюдь не эфемерной» опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан.

Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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