Песков: часть россиян вывезли из Ирана через Азербайджан

16 июня посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в интервью «России 24» рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. Викторов также рассказал, что при ударах Ирана в ночь на 16 июня выбило стекла в квартирах нескольких сотрудников посольства РФ в Израиле. Он назвал «отнюдь не эфемерной» опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан.