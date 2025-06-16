Песков: часть россиян вывезли из Ирана через Азербайджан
Российские ведомства тщательно наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Часть россиян были вывезены с территории Ирана через Азербайджан, это позволило им добраться до безопасных мест, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, принималось ли на высшем уровне решение об эвакуации россиян из Ирана и Израиля.
«Мне неизвестно о решениях на данный момент о полной эвакуации», – ответил Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, по соответствующим каналам ведутся контакты с представителями стран конфликта, в ходе которых «самым настоятельным образом обращается внимание на необходимость избегать таких действий, которые могут представить угрозу для здоровья и жизни граждан РФ».
Об эвакуации российской стороной 86 человек из Ирана МИД РФ сообщал 14 июня. Из Исламской Республики вывезли членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе находились граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.
16 июня посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в интервью «России 24» рекомендовал россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки. По его словам, это можно сделать через границу с Египтом, где работает круглосуточный пограничный пункт возле города Эйлат. Викторов также рассказал, что при ударах Ирана в ночь на 16 июня выбило стекла в квартирах нескольких сотрудников посольства РФ в Израиле. Он назвал «отнюдь не эфемерной» опасность жизни и здоровью дипломатов и российских граждан.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.