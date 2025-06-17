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КСИР: Ирану хватит ракет для затяжной войны с Израилем

Ведомости

Иран располагает достаточным арсеналом ракет для продолжительного конфликта с Израилем. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).

«Сокращение ракетных запасов – это шутка. Мы еще не использовали наши ракетные возможности стратегически», – цитирует русская служба Гостелерадио Ирана советника командующего КСИР Ахмада Вахиди.

По его словам, Иран может в любой момент применить современные виды вооружений, при этом ракеты нового поколения являются лишь частью возможного ответа.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по территории Ирана, в том числе по ядерной инфраструктуре и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал массированный обстрел Израиля ракетами и дронами.

17 июня КСИР объявил о начале новой, более масштабной атаки. Подчеркивается, что удар должен превзойти предыдущие по разрушительной силе.

16 июня израильская сторона атаковала штаб-квартиру иранской гостелерадиокомпании IRIB, в результате чего погибли три человека. Тогда агентство Fars со ссылкой на источники сообщило о готовности Тегерана нанести «серьезный удар». Ночью Иран запустил новую волну ракет. В городе Хайфа был остановлен нефтеперерабатывающий завод Bazan, три сотрудника погибли.

По последним данным, в Герцлии под удар попало здание разведслужбы «Моссад», а в центре Тель-Авива разрушено восьмиэтажное здание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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