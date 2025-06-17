КСИР: Ирану хватит ракет для затяжной войны с Израилем

Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по территории Ирана, в том числе по ядерной инфраструктуре и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал массированный обстрел Израиля ракетами и дронами.