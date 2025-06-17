КСИР: Ирану хватит ракет для затяжной войны с Израилем
Иран располагает достаточным арсеналом ракет для продолжительного конфликта с Израилем. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).
«Сокращение ракетных запасов – это шутка. Мы еще не использовали наши ракетные возможности стратегически», – цитирует русская служба Гостелерадио Ирана советника командующего КСИР Ахмада Вахиди.
По его словам, Иран может в любой момент применить современные виды вооружений, при этом ракеты нового поколения являются лишь частью возможного ответа.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по территории Ирана, в том числе по ядерной инфраструктуре и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал массированный обстрел Израиля ракетами и дронами.
17 июня КСИР объявил о начале новой, более масштабной атаки. Подчеркивается, что удар должен превзойти предыдущие по разрушительной силе.
16 июня израильская сторона атаковала штаб-квартиру иранской гостелерадиокомпании IRIB, в результате чего погибли три человека. Тогда агентство Fars со ссылкой на источники сообщило о готовности Тегерана нанести «серьезный удар». Ночью Иран запустил новую волну ракет. В городе Хайфа был остановлен нефтеперерабатывающий завод Bazan, три сотрудника погибли.
По последним данным, в Герцлии под удар попало здание разведслужбы «Моссад», а в центре Тель-Авива разрушено восьмиэтажное здание.