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Песков: конфликт Ирана с Израилем идет по пути галопирующей эскалации

Ведомости

Ситуация на Ближнем Востоке, идущая по пути галопирующей эскалации, тревожит Кремль. Россия призывает Израиль и Иран к максимальной сдержанности, чтобы затем перейти к мирному способу урегулирования конфликта, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уровень непредсказуемости абсолютный. И конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти все-таки на мирный политико-дипломатический трек урегулирования», – сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа для жителей Тегерана эвакуироваться и высказывание премьер-министра Биньямина Нетаньяху о возможной физической ликвидация духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

17 июня Тегеран атаковал штаб-квартиру израильской спецслужбы «Моссад». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации нового начальника центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал-майора Али Шадмани.

Президент США Дональд Трамп объявил, что не желает переговоров с Ираном по ядерной сделке и требует «полной капитуляции» государства. При этом он сказал, что Тегеран знает, как с ним связаться в случае, если «они хотят поговорить». До этого портал Axios писал, что переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи могут пройти на этой неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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