Песков: конфликт Ирана с Израилем идет по пути галопирующей эскалации
Ситуация на Ближнем Востоке, идущая по пути галопирующей эскалации, тревожит Кремль. Россия призывает Израиль и Иран к максимальной сдержанности, чтобы затем перейти к мирному способу урегулирования конфликта, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Уровень непредсказуемости абсолютный. И конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти все-таки на мирный политико-дипломатический трек урегулирования», – сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа для жителей Тегерана эвакуироваться и высказывание премьер-министра Биньямина Нетаньяху о возможной физической ликвидация духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
17 июня Тегеран атаковал штаб-квартиру израильской спецслужбы «Моссад». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации нового начальника центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал-майора Али Шадмани.
Президент США Дональд Трамп объявил, что не желает переговоров с Ираном по ядерной сделке и требует «полной капитуляции» государства. При этом он сказал, что Тегеран знает, как с ним связаться в случае, если «они хотят поговорить». До этого портал Axios писал, что переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи могут пройти на этой неделе.