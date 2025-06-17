Песков: конфликт Ирана с Израилем идет по пути галопирующей эскалации

Президент США Дональд Трамп объявил, что не желает переговоров с Ираном по ядерной сделке и требует «полной капитуляции» государства. При этом он сказал, что Тегеран знает, как с ним связаться в случае, если «они хотят поговорить». До этого портал Axios писал, что переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи могут пройти на этой неделе.