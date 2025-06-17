Офис Нетаньяху: Иран с начала эскалации выпустил около 400 ракет по Израилю

16 июня израильская сторона атаковала штаб-квартиру иранской гостелерадиокомпании IRIB, что привело к гибели трех человек. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале новой, более масштабной атаки, которая, как утверждается, должна превзойти предыдущие по разрушительной силе.