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Офис Нетаньяху: Иран с начала эскалации выпустил около 400 ракет по Израилю

Ведомости

С начала эскалации конфликта Иран выпустил по Израилю около 400 ракет и множество беспилотников. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«По территории Израиля было выпущено около 400 ракет и сотни БПЛА», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

По данным израильской стороны, более 2700 граждан были эвакуированы из своих домов из-за обстрелов.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по территории Ирана, включая объекты ядерной инфраструктуры и позиции высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал массированные обстрелы Израиля с использованием ракет и дронов.

16 июня израильская сторона атаковала штаб-квартиру иранской гостелерадиокомпании IRIB, что привело к гибели трех человек. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале новой, более масштабной атаки, которая, как утверждается, должна превзойти предыдущие по разрушительной силе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге выразил обеспокоенность ситуацией, отметив, что конфликт идет по пути галопирующей эскалации. По его словам, это тревожит Кремль. Российские власти призывают стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы в дальнейшем перейти к мирному урегулированию путем политико-дипломатических переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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