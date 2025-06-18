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Ереван направил Москве ноту из-за высказываний по делу бизнесмена Карапетяна

Арминия считает это вмешательством во внутренние дела
Ведомости

Ереван направил Москве ноту из-за высказываний властей РФ по делу владельца компании «Ташир групп» бизнесмена Самвела Карапетяна. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на правительственном часе заявил, что страна оценила такие высказывания как вмешательство во внутренние дела республики. Трансляцию мероприятия проводил портал Armenia Today.

По мнению армянской стороны, высказывания российских политиков противоречат традиционной дружбе двух стран, правовым документам, регулирующим эти взаимоотношения, а также являются «посягательством на суверенитет и демократию» страны.

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна 18 июня сообщило News.am. Днем ранее в доме бизнесмена прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Ему предъявили обвинения в публичном призыве к захвату власти (п. 2 ст. 422 УК Армении). Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Он также заявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее бизнесмену.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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