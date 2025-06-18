Ереван направил Москве ноту из-за высказываний по делу бизнесмена Карапетяна

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна 18 июня сообщило News.am. Днем ранее в доме бизнесмена прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Ему предъявили обвинения в публичном призыве к захвату власти (п. 2 ст. 422 УК Армении). Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.