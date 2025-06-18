Ереван направил Москве ноту из-за высказываний по делу бизнесмена Карапетяна

Ереван направил Москве ноту из-за высказываний по делу бизнесмена КарапетянаАрминия считает это вмешательством во внутренние дела
Ереван направил Москве ноту из-за высказываний властей РФ по делу владельца компании «Ташир групп» бизнесмена Самвела Карапетяна. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на правительственном часе заявил, что страна оценила такие высказывания как вмешательство во внутренние дела республики. Трансляцию мероприятия проводил портал Armenia Today.
По мнению армянской стороны, высказывания российских политиков противоречат традиционной дружбе двух стран, правовым документам, регулирующим эти взаимоотношения, а также являются «посягательством на суверенитет и демократию» страны.
О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна 18 июня сообщило News.am. Днем ранее в доме бизнесмена прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Ему предъявили обвинения в публичном призыве к захвату власти (п. 2 ст. 422 УК Армении). Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Он также заявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее бизнесмену.