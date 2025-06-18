Иран опроверг информацию о поездке переговорщиков в Оман
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию о том, что переговорная делегация Тегерана направилась в Оман. Его слова передает русская служба Гостелерадио страны.
О том, что самолеты с переговорной делегацией Ирана приземлилась в Маскате сообщало интернет-издание Yeshiva World. По его данным, по крайней мере три иранских правительственных самолета покинули Иран.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
Весной этого года Иран и США начали переговоры по ядерной проблеме. Вашингтон опасается, что Тегеран тайно создает ядерное оружие, Иран отвергал эти заявления. Оман выступал посредником между странами, пока Израиль не прервал переговорный процесс атакой. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции против ядерной инфраструктуры Ирана в ночь на 13 июня.
В постпредстве на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране просят о переговорах, ответили, что ни один иранский чиновник «никогда не просился ползать перед воротами Белого дома». Представители Ирана добавили, что страна не будет вести переговоры под давлением, как и принимать мир в таких условиях. При этом представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием».