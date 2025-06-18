Иран опроверг информацию о поездке переговорщиков в Оман

В постпредстве на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране просят о переговорах, ответили, что ни один иранский чиновник «никогда не просился ползать перед воротами Белого дома». Представители Ирана добавили, что страна не будет вести переговоры под давлением, как и принимать мир в таких условиях. При этом представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием».