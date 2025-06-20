В рамках ПМЭФа началось пленарное заседание с участием Путина
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь главы государства будет объемной. В ней Путин даст оценку состояния экономики России и обозначит основные направления ее дальнейшего развития. Еще одной важной частью выступления станут «оценки всей международной палитры, в рамках которой наша экономика существует и развивается». Также президент, как ожидается, затронет вопрос нынешней ключевой ставки ЦБ. Ее высокий уровень (20%) неоднократно критиковался представителями бизнеса и власти.
В рамках пленарного заседания также запланированы выступления президента Индонезии Прабово Субианто, советника по национальной безопасности, командующего Королевской гвардией королевства Бахрейн сына короля Насера бен Хамада Аль Халифы, заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна и вице-президента ЮАР Пола Машатиле.
Форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина станет ключевым событием ПМЭФа. В ней также примут участие лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.