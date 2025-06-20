Президент пообещал поддержку новых российских брендов со стороны властей
Власти РФ будут поддерживать новые российские бренды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он напомнил, что через месяц пройдет подведение итогов конкурса «Знай наших». По словам президента, в нем принимают участие в основном представители малого и среднего бизнеса, а они, как указал Путин, в наибольшей степени нуждаются в поддержке.
Одним из главных достижений российского бизнеса он назвал развитие маркетплейсов, с помощью которых любой предприниматель сможет найти покупателя. Путин отметил, что власти страны продолжат создавать условия, при которых цифровые платформы РФ буду развиваться и конкурировать с международными площадками.
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ПМЭФа поблагодарил российский бизнес, который вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам побеждает и развивается. Он отметил, что благодаря таким предпринимателям в России растут инвестиции и экономика, а также снижается уровень безработицы.