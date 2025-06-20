Путин: в США именно элиты получали основные доходы

Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и без принципов неоколониализма, считает Путин. Он напомнил, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Очевидно, что эта доля будет расти, это «медицинский факт», добавил он.