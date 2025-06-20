Путин: в США именно элиты получали основные доходы
Основные доходы в США в последние годы получали элиты, а не граждане страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если мы посмотрим, как накапливались средства, ну, скажем, в Соединенных Штатах за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные», – сказал президент.
Путин указал, что до рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. По его мнению, в этом, может быть, и состоит основа происходящих изменений в политической сфере.
Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и без принципов неоколониализма, считает Путин. Он напомнил, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Очевидно, что эта доля будет расти, это «медицинский факт», добавил он.