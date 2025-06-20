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Путин заявил о зеркальном ударе в случае угрозы

Ведомости

Россия всегда отвечает на возникающие угрозы зеркально и «очень жестко», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«И здравый смысл, и практика наших действий говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы: "а" – отвечаем всегда, "б" – и всегда зеркально», – сказал глава государства.

Отвечая на вопрос о возможном применении Украиной «грязной бомбы» на территории России, Путин подчеркнул, что ответ будет «жестким» и, «скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины».

В декабре 2024 г. Путин заявлял, что Россия всегда отвечает зеркально на удары Украины по своей территории.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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