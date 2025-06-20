Путин заявил о зеркальном ударе в случае угрозы
Россия всегда отвечает на возникающие угрозы зеркально и «очень жестко», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«И здравый смысл, и практика наших действий говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы: "а" – отвечаем всегда, "б" – и всегда зеркально», – сказал глава государства.
Отвечая на вопрос о возможном применении Украиной «грязной бомбы» на территории России, Путин подчеркнул, что ответ будет «жестким» и, «скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины».
В декабре 2024 г. Путин заявлял, что Россия всегда отвечает зеркально на удары Украины по своей территории.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».