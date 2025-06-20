Путин пообещал создать комфортные условия для иностранных инвесторов в России

«Мы будем создавать всячески, всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно», – подчеркнул Путин.



Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявил, что привлечение иностранного капитала могло бы ускорить экономический рост РФ за счет дополнительного финансового обеспечения, однако Минфин России понимает риски такого шага.