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Путин пообещал создать комфортные условия для иностранных инвесторов в России

Ведомости

Россия намерена и дальше развивать благоприятную деловую среду для зарубежных компаний. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем создавать всячески, всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно», – подчеркнул Путин.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявил, что привлечение иностранного капитала могло бы ускорить экономический рост РФ за счет дополнительного финансового обеспечения, однако Минфин России понимает риски такого шага.

Он пояснил, что Россия сейчас является «санкционной, так сказать, страной», а это риск для инвесторов. При этом, если прибыль будет превышать риски, «инвесторы придут», подчеркнул Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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