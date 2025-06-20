Путин пообещал создать комфортные условия для иностранных инвесторов в России
Россия намерена и дальше развивать благоприятную деловую среду для зарубежных компаний. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы будем создавать всячески, всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявил, что привлечение иностранного капитала могло бы ускорить экономический рост РФ за счет дополнительного финансового обеспечения, однако Минфин России понимает риски такого шага.
Он пояснил, что Россия сейчас является «санкционной, так сказать, страной», а это риск для инвесторов. При этом, если прибыль будет превышать риски, «инвесторы придут», подчеркнул Силуанов.