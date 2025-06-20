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Путин: ЕС из-за отказа от российского газа потерял 200 млрд евро

Ведомости

Евросоюз потерял 200 млрд евро из-за отказа от российского газа, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже, кстати, Евростат тоже дает: ущерб еврозоны от отказа на [российский] газ составил где-то около 200 млрд евро», – отметил Путин.

Потери Европейского союза (ЕС) от сокращения поставок газа из России составили 1,3 трлн евро, сообщал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФе.

С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ ЕС от российского газа до конца 2027 г. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчетности Евростата в апреле писали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, а с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики ЕС превысили 1,3 трлн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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