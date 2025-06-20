Путин: ЕС из-за отказа от российского газа потерял 200 млрд евро

С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ ЕС от российского газа до конца 2027 г. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчетности Евростата в апреле писали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, а с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики ЕС превысили 1,3 трлн евро.