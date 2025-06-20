Путин назвал серьезным шагом подписанное соглашение об экспорте водки в Африку

Днем ранее Путин и Машатиле провели встречу в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом. В ходе переговоров глава РФ отметил, что товарооборот между Россией и ЮАР по итогам 2024 г. прибавил около 2%. Он подчеркнул, что страны продолжат работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли и инвестиций.