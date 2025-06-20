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Путин назвал серьезным шагом подписанное соглашение об экспорте водки в Африку

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным шагом подписанное соглашение об экспорте российской водки в Африку. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если водки выпить, надо чем-то закусить. Поэтому за этим последуют поставки мясной продукции или зерна», – заметил он.

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе того же мероприятия заявил, что республика заключила с РФ соглашение о поставках водки. Он также не исключил, что примеру его страны последуют и другие государства Африки.

Днем ранее Путин и Машатиле провели встречу в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом. В ходе переговоров глава РФ отметил, что товарооборот между Россией и ЮАР по итогам 2024 г. прибавил около 2%. Он подчеркнул, что страны продолжат работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли и инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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