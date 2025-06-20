Путин назвал серьезным шагом подписанное соглашение об экспорте водки в Африку
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным шагом подписанное соглашение об экспорте российской водки в Африку. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если водки выпить, надо чем-то закусить. Поэтому за этим последуют поставки мясной продукции или зерна», – заметил он.
Вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе того же мероприятия заявил, что республика заключила с РФ соглашение о поставках водки. Он также не исключил, что примеру его страны последуют и другие государства Африки.
Днем ранее Путин и Машатиле провели встречу в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом. В ходе переговоров глава РФ отметил, что товарооборот между Россией и ЮАР по итогам 2024 г. прибавил около 2%. Он подчеркнул, что страны продолжат работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли и инвестиций.