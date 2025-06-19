Путин провел встречу с вице-президентом ЮАР Машатиле
В ходе переговоров Путин отметил, что товарооборот между Россией и ЮАР по итогам 2024 г. прибавил около 2%. Он подчеркнул, что страны продолжат работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли и инвестиций.
До этого президент РФ провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто. Участники переговоров обсудили актуальные вопросы российско-индонезийского политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Главы государств также приняли декларацию о стратегическом партнерстве двух стран.