Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто в ходе переговоров приняли декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Трансляцию мероприятия проводит Telegram-канал Кремля.
Встреча глав государств проходила в Константиновском дворце в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. В ходе переговоров они обсудили актуальные вопросы российско-индонезийского политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
Визит Субианто в Россию стал первым после его инаугурации 20 октября 2024 г. Прежде он посещал РФ в должности министра обороны и избранного президента. Ушаков называл конструктивными отношения России и Индонезии. По его словам, помимо двусторонних отношений контакты Москвы и Джакарты налажены и в формате международных организаций. Благодаря российской поддержке с 1 января 2025 г. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Также взаимодействие стран происходит на полях ООН, G20 и АСЕАН.