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Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнерстве

Ведомости

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто в ходе переговоров приняли декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Трансляцию мероприятия проводит Telegram-канал Кремля.

Встреча глав государств проходила в Константиновском дворце в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. В ходе переговоров они обсудили актуальные вопросы российско-индонезийского политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Визит Субианто в Россию стал первым после его инаугурации 20 октября 2024 г. Прежде он посещал РФ в должности министра обороны и избранного президента. Ушаков называл конструктивными отношения России и Индонезии. По его словам, помимо двусторонних отношений контакты Москвы и Джакарты налажены и в формате международных организаций. Благодаря российской поддержке с 1 января 2025 г. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Также взаимодействие стран происходит на полях ООН, G20 и АСЕАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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