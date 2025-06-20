Путин: российско-китайские отношения являются фактором стабильности в мире
Российско-китайские отношения являются фактором стабильности в мире, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире», – сказал Путин. Отметил, что отношения между странами достигли «беспрецедентно высокого уровня» по разным направлениям.
Отмечается, что представители государств встретились после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его оформляют. «Новый миропорядок возникает естественным образом – это как восход солнца, от него никуда не деться», – заключил президент.