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Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору

Конфликт на Ближнем Востоке обострился неделю назад с удара Израиля по иранским ядерным объектам
Ведомости

Иран готов к урегулированию ядерного спора путем переговоров, как в 2015 г. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессию необходимо прекратить, чтобы мы могли вернуться к дипломатии», – цитирует его Anadolu.

19 июня Reuters со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и Аракчи несколько раз общались по телефону с эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сказали собеседники агентства, иранский министр заявил, что страна не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по ее территории. По словам Аракчи, необходимо, чтобы США оказали давление на своего союзника, тогда Иран «может проявить гибкость в ядерном вопросе».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что контакты между США и Ираном продолжаются. Она напомнила, что стороны провели шесть раундов переговоров.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Израильская армия в этот день ударила по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив с помощью ракет и беспилотников. Военные действия продолжаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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