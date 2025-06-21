Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору

Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному споруКонфликт на Ближнем Востоке обострился неделю назад с удара Израиля по иранским ядерным объектам
Иран готов к урегулированию ядерного спора путем переговоров, как в 2015 г. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
«Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессию необходимо прекратить, чтобы мы могли вернуться к дипломатии», – цитирует его Anadolu.
19 июня Reuters со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и Аракчи несколько раз общались по телефону с эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сказали собеседники агентства, иранский министр заявил, что страна не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по ее территории. По словам Аракчи, необходимо, чтобы США оказали давление на своего союзника, тогда Иран «может проявить гибкость в ядерном вопросе».
В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что контакты между США и Ираном продолжаются. Она напомнила, что стороны провели шесть раундов переговоров.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Израильская армия в этот день ударила по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив с помощью ракет и беспилотников. Военные действия продолжаются.