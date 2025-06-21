Глава МИД Ирана заявил о готовности провести переговоры по ядерному спору

19 июня Reuters со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и Аракчи несколько раз общались по телефону с эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сказали собеседники агентства, иранский министр заявил, что страна не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по ее территории. По словам Аракчи, необходимо, чтобы США оказали давление на своего союзника, тогда Иран «может проявить гибкость в ядерном вопросе».