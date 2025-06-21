Зеленский назначил Кравченко генпрокурором Украины

22 октября 2024 г. бывший генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку после того, как в этот же день Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». Костин согласился с необходимостью отменить «неправомерные решения о предоставлении инвалидностей» и тем, что должна быть «персональная ответственность».