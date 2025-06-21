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Зеленский назначил Кравченко генпрокурором Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя Государственной налоговой службы страны Руслана Кравченко генеральным прокурором, следует из соответствующего указа.

17 июня депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинские депутаты поддержали большинством голосов кандидатуру Кравченко на пост генпрокурора. Кравченко поддержали 273 парламентария, против его кандидатуры выступили пять, 23 воздержались от голосования. Еще 20 депутатов из 321 не присутствовали на заседании.

22 октября 2024 г. бывший генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку после того, как в этот же день Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». Костин согласился с необходимостью отменить «неправомерные решения о предоставлении инвалидностей» и тем, что должна быть «персональная ответственность».

Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины был назначен его первый заместитель Алексей Хоменко.

В апреле 2025 г. президент Украины подписал указ о назначении Костина послом страны в Нидерландах

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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