Страной – гостем ПМЭФа в следующем году станет Саудовская Аравия
Саудовская Аравия станет страной – гостем следующего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который Россия проведет в 2026 г. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 г. выступит Саудовская Аравия», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Ключевая тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». На мероприятия в Санкт-Петербург прибыли политики, бизнесмены и эксперты из более 130 стран и территорий.
В пленарном заседании приняли участие президент РФ Владимир Путин, лидер Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера госсовета Китая Дин Сюэсян, а также вице-президент ЮАР Пол Шипокоса Машатиле.