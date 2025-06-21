Страной – гостем ПМЭФа в следующем году станет Саудовская Аравия

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Ключевая тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». На мероприятия в Санкт-Петербург прибыли политики, бизнесмены и эксперты из более 130 стран и территорий.